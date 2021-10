탈레반, 전력비용 감당 못 해…"수도 카불 암흑세계 될 수도"

[아시아경제 이민지 기자] 아프가니스탄을 장악한 이슬람 무장 조직 탈레반이 전력비용을 내지 못해 수도 카불 등이 겨울을 앞두고 '암흑의 시대'를 맞을 수 있다는 우려가 나온다.

미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 "탈레반은 전력을 공급해주는 중앙아시아 국가에 관련 비용을 지불하지 못한 가운데 국내 소비자로부터도 요금을 징수하지 못하는 상황에 부닥쳤다"고 지적했다. 아프간 국영 전력회사인 DABS의 전 사장인 다우드 누르자이는 정전 사태가 빚어지면 아프간은 전력과 통신에 관한 한 암흑의 시대로 돌아갈 것이라고 우려했다.

아프간은 우즈베키스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄 등 이웃 중앙아시아 국가들로부터 전력 수요의 절반을 공급받고 있다 특히 서부 지역은 이란으로부터 전력을 공급받고 있다. 국내 전력 생산분은 대부분 수력 발전소에서 나오는데 올해는 가뭄으로 인해 가동이 원활하게 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.

중앙아시아로부터 전적으로 전력을 공급받고 있는 카불 지역의 경우 탈레반과 타지키스탄의 갈등이 전력난의 우려 요인으로 꼽히고 있다. 타지키스탄이 반 탈레반 저항군 지도자에게 도피처를 제공한 것과 관련해 탈레반이 반발하고 있기 때문이다. 양측 관계가 악화하는 가운데 타지키스탄이 전력 공급을 중단하기라도 하면 카불 등 아프간 주요 도시는 재앙을 피할 수 없게 된다.

사피울라 아흐마드자이 DABS 사장 대행은 "계약상 이제 이웃 국가들은 전력 공급을 중단할 권리를 갖게 됐다"며 "우리는 그들에게 비용을 지급할 것이니 전력을 끊지 말아 달라고 말하고 있다"고 밝혔다.

탈레반으로선 국내에서 전기요금을 충당하기도 어려운 상황이다. 탈레반의 재집권 후 경제난이 심화하면서 아프간 국민 상당수는 전기 요금을 내기도 어려운 형편에 처했기 때문이다. 탈레반이 아프간을 완전히 장악한 지난 8월 15일 이후 한 달간 징수한 요금은 890만달러(약 105억원)로 이전보다 74%나 줄었다. 지난해에는 카불 시민이 DABS의 수입 3억8700만달러(약 4600억원) 가운데 절반가량을 냈다.

아흐마드자이 대행은 "현재 DABS가 파산을 면하려면 9000만달러(약 1070억원)의 긴급 자금 수혈이 필요하다며 국제사회 기부자들이 아프간의 연체금이나 국민의 전기요금을 갚아주기를 촉구한다"고 말했다.

