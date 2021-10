장성민 "최재형 지지한 적 없어… 이재명 이길 후보 지지할 것"

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘 대선 예비 경선에 나섰던 장성민 전 의원이 대선주자인 최재형 전 감사원장을 지지한 적이 없다고 해명하며 "가장 확실히 정권교체를 할 수 있는 후보를 지지하겠다"고 밝혔다.

장 전 의원은 4일 페이스북을 통해 최 전 원장 캠프 쪽에서 장 전 의원이 최 전 원장을 지지한다는 내용이 나오고 있어 입장을 밝힌다며 이같이 전했다.

그는 "제가 앞으로 어떤 후보를 지지할 것인가에 대한 저의 기준을 밝힌다면 지지의 첫 번째 조건도 정권교체, 두 번째 조건도 정권교체, 세 번째 조건도 정권교체를 가장 확실히 이룰 수 있는 후보를 지지할 것이라는 입장을 밝혀드린다"고 말했다.

특히 그중에서도 "대장동 부패 게이트의 몸통인 이재명 경기도지사와의 대결에서 가장 확실히 이길 수 있는가를 살핀 후 그 후보를 지지할 것"이라고 밝혔다.

이어 "이 지사 같은 후보가 나라를 이끌게 되면 나라는 온통 부동산 투기가 난무하는 투기 천국, 부패 천국이 될 것이고 국가 경제는 순식간에 파탄 상태에 빠질 것"이라며 "단군 이래 최대의 부동산 부패 게이트인 대장동 게이트는 영원히 묻히게 될 것"이라고 설명했다.

그러면서 "어떤 후보가 민주주의와 혁신 미래를 위한 국민대통합형 정권교체의 최적임자인가를 눈 여겨 볼 것"이라며 "대장동 부패 설계자, 적폐 몸통인 이 지사에게 정치적 숙청을 선물할 수 있다면 나는 그런 확실한 후보를 지지할 것"이라고 강조했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr