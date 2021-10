광주 서구 ‘생활SOC복합화 사업’ 선정…국·시비 49억원 확보

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구는 국무조정실 주관 ‘생활SOC복합화 공모사업’에 선정돼 국·시비 49억원을 확보했다고 4일 밝혔다.

‘생활SOC복합화 사업’은 보육·복지·문화·체육시설 등 일상생활에 필요한 필수 인프라를 한 공간에 모아 주민편익을 증진하는 사업이다.

서구는 ‘생활SOC복합화 사업’ 신청을 위해 지난해부터 주민 간담회, 주민 요구도 조사 등을 실시해 주민 숙원사업을 발굴해 공모사업을 신청했다.

그 결과 양동 다목적센터 건립 등 3개 사업이 선정돼 내년부터 2년간 국비 35억2000만원, 시비 13억5000만원 등 총 48억 7000만원의 예산을 지원받아 주민 편익증진 공간을 조성할 계획이다.

선정된 사업은 문화·복지·건강 등 주민 일상생활 편익과 건강증진을 위한 것들로 ▲양동 다목적센터 건립 ▲농성2동 공공복합청사 건립 ▲유덕동 버들마을 다목적센터 건립 등 총 3개 사업이다.

먼저 양동 다목적센터 건립은 기존 양동현장민원실 부지에 지상 4층, 연면적 800㎡ 규모로 ‘생활문화센터’와 ‘건강관리실’, ‘작은도서관’을 조성해 문화생활을 공유하고 지역단위 건강증진서비스를 제공하는 사업이다.

농성2동 공공복합청사 건립은 구청사와 농성2동 행정복지센터 신축을 연계해 총 6개 층 중, 2개 층에 860㎡ 규모로 주민편의시설인 생활문화센터와 작은도서관을 추가로 조성, 주민들에게 생활편의 공간을 제공하는 사업이다.

유덕동 버들마을 다목적센터 건립사업은 버들마을 내 우체국 부지에 지상3층, 연면적 990㎡ 규모로 주민건강을 위한 거점 역할을 하는 건강생활지원센터와 자치 프로그램 활동을 위한 생활문화센터를 조성하게 된다.

서대석 서구청장은 “이번 공모사업 선정으로 지역주민의 오랜 숙원사업이 해결되고, 문화혜택을 누릴 수 있게 돼 매우 기쁘다”며 “앞으로도 지역주민들의 요구를 촘촘히 살펴 현안사업 해결에 최선을 다하겠다”고 말했다.

