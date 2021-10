신규 확진 1673명으로 확산세 지속…연휴 영향에 11일만에 2000명 밑

[아시아경제 이정윤 기자] 코로나19 확산세가 여전한 가운데 4일 신규 확진자 수는 1600명대 후반을 나타냈다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준으로 신규 확진자가 1673명 늘어 누적 31만9777명이라고 밝혔다.

신규 확진자 수는 전날보다 412명 줄면서 지난달 23일 1715명을 기록한 이후 11일 만에 2000명 아래로 내려왔다. 다만 이는 주말 및 연휴를 맞아 검사 건수가 대폭 줄어든 영향에 따른 것으로, 확진자가 감소세로 돌아섰다고 판단하기는 이르다. 보통 주간 발생 추이를 보면 주말·휴일을 지나 주 초반까지는 확진자가 줄었다가 수요일부터 급증하는 흐름을 보인다.

잇단 방역 조처에도 확산세가 좀체 꺾이지 않고 개천절에 이어 한글날 연휴까지 2주 연속으로 이어지는 데다 가을 단풍철까지 맞물려 확진자 규모는 언제든 다시 커질 수 있다.

전국 곳곳에서 감염 불씨가 이어지면서 하루 확진자는 지난 7월 7일 1211명 이후 90일 연속 네 자릿수로 집계됐다.

지난달 28일부터 이날까지 최근 1주간 발생한 신규 확진자만 보면 일별로 2289명→2884명→2562명→2486명→2248명→285명→1673명을 기록해 이날 하루를 제외하면 매일 2000명 이상 나왔다. 1주간 하루 평균 약 2318명꼴로 확진자가 나온 가운데 지역발생은 평균 2292명 수준이다.

이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 1653명, 해외유입이 20명이다. 지역발생 중 수도권은 서울 570명, 경기 530명, 인천 118명 등 총 1218명(73.7%)이다. 비수도권은 대구 67명, 경북 60명, 경남 47명, 충북 45명, 충남 42명, 대전 38명, 부산·강원 각 37명, 전북 21명, 광주·전남 각 13명, 제주 7명, 울산 5명, 세종 3명 등 총 435명(26.3%)이다.

해외유입 확진자는 20명으로, 전날 28명보다 8명 적다. 이 가운데 9명은 공항이나 항만 검역 과정에서 확인됐다. 나머지 11명은 서울·경기(각 4명), 인천(2명), 대구(1명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 서울 574명, 경기 534명, 인천 120명 등 수도권이 총 1228명이다. 전국적으로는 17개 시도 전역에서 확진자가 나왔다.

사망자는 전날보다 6명 늘어 누적 2051명이 됐다. 국내 평균 치명률은 0.79%다. 위중증 환자는 총 348명으로, 전날 346명보다 2명 증가했다.

전날 하루 선별진료소에서 의심환자 등을 검사한 건수는 2만6098건으로, 직전일 3만430건(당초 3만431건에서 오신고 1건 제외)보다 4332건 적다. 직전 평일(1일 0시 기준 발표)의 5만1967건과 비교하면 절반 수준이다. 이와 별개로 전국의 임시 선별검사소에서 실시한 검사는 총 6만1192건이다.

현재까지 국내 정규 선별진료소에서 이뤄진 코로나19 진단 검사 건수는 총 1470만1224건으로 이 가운데 31만9777건은 양성, 1316만5254건은 음성 판정이 각각 나왔다. 나머지 121만6193건은 결과를 기다리고 있다. 이날 0시 기준 국내 누적 양성률은 2.18%(1470만1002명 중 31만9777명)다.

한편, 방대본은 전날 0시 기준으로 서울에서 잘못 신고된 확진자 1명을 누적 확진자 수에서 제외했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr