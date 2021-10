전경련 "日기시다 취임, 한일 관계 개선 기대 커…수출규제는 폐지돼야"

"양국 경제 도움 안 되는 수출규제 속히 폐지돼야"

[아시아경제 김혜원 기자] 전국경제인연합회가 4일 제100대 일본 총리로 취임하는 기시다 후미오(岸田文雄) 집권 자민당 총재에게 축하를 보내며 양국 관계 개선을 당부했다.

전경련은 이날 논평에서 "일본의 신정부 출범을 계기로, 한일 관계가 과거의 어려움에서 벗어나 보다 미래지향적인 협력 관계로 발전할 수 있도록 양국 정부는 더욱 노력해 주기 바란다"고 밝혔다.

전경련은 또 "현재 한일 관계는 과거사 문제와 일본의 수출규제 등으로 매우 악화돼 있으며, 최근에는 코로나에 따른 양국 간 교류 감소로 더욱 어려운 상황에 있다"면서 "기시다 차기 총리는 외무대신을 역임한 바 있어 외교적 노력을 통한 한일 관계 개선에 대한 기대가 크다"고 전했다.

이어 "한국 경제계는 양국 경제에 도움이 되지 않는 수출규제가 조속히 폐지되고, 양국 경제인 교류 확대를 위해 코로나에 따른 상호 출입국 규제가 조속히 완화되기를 바란다"고 강조했다.

그러면서 "앞으로도 전경련은 경단련 등 일본 경제계와 함께 양국 경제 교류 확대를 위해 더욱 노력할 것"이라고 덧붙였다.

