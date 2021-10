[아시아경제 이승진 기자] ▲이동원 이화요업 회장 별세, 규형(베니온통상 대표)?국형(이화요업 대표)?우형(스타치과 원장)·경해·경수씨 부친상, 안민호(경희치과 원장)?허인철(오리온 부회장)씨 장인상 = 3일 오전, 삼성서울병원 장례식장 15호실, 발인 5일, 장지 춘천 동산공원 02-3410-3151

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr