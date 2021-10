캘리포니아 해상 기름유출 송유관 폐쇄…유출량 57만ℓ 추정

[아시아경제 이정윤 기자] 미국 캘리포니아 남부 해상에서 발생한 대규모 기름 유출 사고가 발생한 가운데 현장 주변 송유관이 폐쇄됐다.

AP 통신은 미국 석유회사 '앰플리파이 에너지'의 최고경영자(CEO)인 마틴 윌셔가 3일(현지시간) 캘리포니아주 남부 바다로 기름이 더는 유출되지 않는다고 밝혔다고 보도했다.

그는 이날 기자회견에서 기름 유출과 관련해 "그것이 추가로 있을 것으로 보지 않는다. 그것이 전체 송유관의 용량이다"며 앰플리파이 에너지가 근처에 가동하던 송유관을 폐쇄했다고 밝혔다. 또 잠수사들이 기름 유출의 발생 지점과 원인을 파악하려고 계속 작업 중이라고 덧붙였다.

캘리포니아주 남부 오렌지카운티의 행정책임자인 카트리나 폴리 감독관은 트위터에서 '엘리'라는 석유 굴착장치와 연결된 송유관의 파열 지점에서 기름이 새고 있다고 밝힌 바 있다.

오렌지카운티 해상에서는 지난 1일 오후나 2일 오전부터 약 57만2807ℓ나 되는 기름이 유출된 것으로 지역 당국이 추정했다. 유출된 기름띠는 인기 해변인 헌팅턴비치에서 남쪽 뉴포트비치까지 10㎞ 넘게 형성된 것으로 파악됐다.

헌팅턴비치시의 킴 카 시장은 이번 사고로 내려진 해변들의 폐쇄 조치가 수주나 수개월 동안 이어질 수 있다고 밝혔다.

그는 "이번 기름 유출은 지역사회가 수십 년 동안 겪은 가장 재앙적 상황 중 하나"라며 특히 생태계에 재앙을 초래할 수 있다고 우려했다. 헌팅턴비치시 당국은 유출된 기름이 멸종위기종을 포함한 다양한 새들이 서식하는 습지로 흘러가는 것을 막기 위해 노력하고 있다.

이번 기름 유출은 2일 오전 미 해안경비대(USGS)에 처음으로 보고됐으며 헌팅턴비치 관리들은 예정됐던 '퍼시픽 에어쇼'의 마지막 날 일정을 취소했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr