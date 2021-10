[아시아경제 임철영 기자] 박순희 씨 별세, 이광국·수정·수진·수자·수영·수경 씨 모친상, 송주환(변호사)·박종군(원광대 교수) 씨 빙모상, 송화정(아시아경제 차장)·규영(방위사업청 부이사관) 씨 외조모상= 익산 실로암 장례식장 특실, 발인 5일 오전 8시, (063)830~6900

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr