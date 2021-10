우리은행, '통화정책 정상화·금융시장 전망' 유튜브 세미나 개최

우리원뱅킹 앱에서 사전 신청 가능

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 오는 6일 오후 5시 유튜브 채널에서 언택트 세미나 ‘우리 웰스 라이브(Wealth LIVE)’를 개최한다고 4일 밝혔다.

세미나 주제는 ‘위드코로나 시대의 금리인상, 통화정책 정상화와 금융시장 전망’이다. 우리금융경영연구소의 거시경제 전문가가 참석해 진행자와 함께 대담 형태로 진행된다.

우리금융경영연구소 경제·글로벌연구실의 허문종 연구위원이 위드코로나 시대 도래와 함께 금융시장의 주요 관심사로 떠오른 인플레이션과 금리 인상 등 통화정책 정상화 과정을 알기 쉽게 설명한다. 나아가 금융시장 전망도 제시한다. 최근 백신접종 확대에도 불구하고, 코로나19 변이 바이러스 확산과 인플레이션 우려감이 커지는 등 금융시장 참여자들의 고민이 깊어지는 가운데 전문가와 함께 금융시장 핵심 이슈와 체크 포인트를 꼼꼼히 점검한다.

세미나 참여 희망자는 오는 5일까지 우리원뱅킹 ‘혜택/이벤트’ 메뉴에서 사전 신청이 가능하다. 신청자에게는 세미나 접속 유튜브 주소가 발송된다.

우리은행 관계자는 “금융시장 전망에 관심이 많은 고객들을 위해 언택트로 이번 세미나를 마련했다”며 “연말까지 주요 금융시장 이슈를 다룰 수 있는 세미나를 지속적으로 개최할 것”이라고 밝혔다.

