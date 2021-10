"화이자 맞고 뇌동맥 파열…저희 언니 좀 살려주세요" 靑 청원

[아시아경제 황수미 기자] 화이자 백신을 맞은 40대 여성이 5일 뒤 뇌동맥 파열로 수술을 받고 의식불명 상태에 빠졌다며 억울함을 호소하는 유족의 청원이 올라왔다.

지난달 29일 청와대 국민청원 게시판에는 '화이자 백신 1차 접종 후 한 달째 의식을 찾지 못하는 저희 언니 좀 살려주세요'라는 제목의 글이 게재됐다.

청원인 A씨는 "언니가 코로나 백신 접종 후 뇌동맥 파열 진단을 받았다"며 "현재 의식도 없이 한 달째 누워있다"고 말문을 열었다.

이어 "언니는 8월27일 화이자 1차 접종 후 아무런 증상 없이 평범한 일상생활 도중 5일째 되던 날 갑자기 심한 두통과 구토 증상을 보여 응급실로 향했다"면서 "이후 뇌동맥 파열이라는 진단을 받았고 긴급하게 두개골 절제 수술을 받았다"고 했다.

그러면서 A씨는 "평소 언니는 기저질환이 전혀 없고 건강했다"며 "병원에서는 뇌동맥 파열은 언제든 갑자기 찾아올 수 있다고 백신과는 연관성이 없다고만 한다"고 주장했다.

또 "형부는 일을 손에서 놨고, 조카는 학교를 무슨 정신으로 다니고 있는지 모를 정도로 힘들게 하루하루를 살고 있다"며 "한 가정이 이렇게 무너지는 걸 보고 있자니 가슴이 미어지고 억장이 무너진다"고 호소했다.

이어 "과연 백신을 맞지 않았다면, 그랬다면 그때도 언니가 이렇게 쓰러졌을까 하는 의문이 든다"고 덧붙였다.

아울러 A씨는 "43세 아직 젊고 할 일도 많은데 가혹한 현실이 미치도록 한스럽기만 하다"며 "모든 가족이 하루하루를 의식만 돌아와 달라고 눈물만 흘리고 있다"고도 적었다.

마지막으로 "무너진 가정을 다시 일어설 수 있도록 언니를 제발 살려달라"며 "평범했던 예전으로 다시 돌아갈 수 있도록 그저 그거 하나만 바랄 뿐이다. 제발 도와달라"고 했다.

한편 2일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 지난달 29일부터 전날까지 사흘간 백신을 맞은 뒤 이상반응이 의심된다고 보건당국에 신고한 신규 사례는 총 1만2736건으로 집계됐다.

백신 종류별로는 모더나 6106건, 화이자 5976건, 아스트라제네카 623건, 얀센 31건이다.

날짜별로는 지난달 29일과 30일 각각 4371건, 4123건, 전날 4242건 신고됐다. 신규 사망신고는 19명이다.

이 가운데 10명은 아스트라제네카, 8명은 화이자, 나머지 1명은 모더나 백신을 맞은 것으로 조사됐으며 아직 접종과 사망 간 인과관계는 확인되지 않았다. 추진단은 전문가 평가를 거쳐 접종과 연관성이 있는지 확인할 예정이다.

