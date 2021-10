정몽규 축구협회장, FIFA 온라인 회의서 '월드컵 격년 개최' 찬성 입장

[아시아경제 이기민 기자] 최근 월드컵 격년 개최안의 논의가 본격화 된 가운데 정몽규 대한축구협회(KFA) 회장이 찬성 입장을 밝혔다.

KFA는 정 회장이 204개 국제축구연맹(FIFA) 회원국 협회와 FIFA 평의회 위원이 참석하는 온라인 서밋 회의에서 월드컵 격년 개최 등을 논의했다고 2일 밝혔다.

정 회장은 서밋에서 "월드컵 격년제를 포함한 경기 일정의 변화는 더 많은 사람이 축구를 즐기고 선수를 보호하는 데 도움이 될 것"이라며 처음으로 월드컵 격년 개최에 찬성 입장을 밝혔다.

현재 확정된 FIFA 주요 대회·경기 일정은 여자는 2023년, 남자는 2024년에 끝난다.

FIFA는 아르센 벵거 전 아스널 감독이 이끄는 글로벌축구발전팀을 앞세워 현재 4년에 한 번 열리는 월드컵 개최 주기를 2년으로 줄이는 방안을 추진하고 있다.

벵거는 서밋에서 월드컵 격년 개최를 뼈대로 각 대륙컵 등 경기 일정에 대거 변화를 주면 선수들의 이동 거리를 줄이고 휴식 시간도 더 많이 보장할 수 있다고 주장했다.

뿐만 아니라 매년 48개 팀이 참가하는 U-17(17세 이하) 대회, 격년으로 24개 팀이 참가하는 U-20 대회를 여는 등 각급 청소년 대회 체계를 바꾸는 방안도 제시했다.

질 엘리스 여자축구 기술자문은 여자월드컵과 여자 대륙별 대회 개최 빈도도 늘려야 한다고 주장했다.

이에 대해 잔니 인판티노 FIFA 회장은 월드컵 격년 개최에 대해 "FIFA는 글로벌 관점에서 접근할 것"이라고 말했다.

