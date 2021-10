에넥스, 키친팔레트 출시 3주년 기념 '1+3 FESTA' 이벤트

[아시아경제 김종화 기자] ㈜에넥스가 키친팔레트 출시 3주년을 기념해 오는 12월 31일까지 다양한 할인 혜택과 사은품을 제공하는 '주방 체인지 1+3 FESTA!' 이벤트를 진행한다고 1일 밝혔다.

주방 리모델링을 계획하고 있는 고객이라면 주방기기 무료증정 또는 할인혜택 이벤트를 눈여겨볼 만하다. 해당 이벤트는 에넥스 전국 매장 또는 에넥스몰에서 주방을 구매한 고객 모두에게 적용되는 이벤트로 300만원 이상 주방제품을 구매한다면 고급 주방기기 무료증정 또는 가격할인 등의 풍성한 혜택을 받아볼 수 있다.

포토리뷰, 회원가입 이벤트 등 즐거움을 채워줄 수 있는 이벤트도 함께 진행한다. 매장이나 에넥스몰에서 주방가구 구입 후 홈페이지에 포토리뷰를 등록하면 에넥스몰 적립금 3만원을 지급하며, 에넥스몰 회원가입&앱을 설치하면 총 1만원의 적립금 혜택을 제공한다.

이벤트 관련 자세한 사항은 에넥스 홈페이지나 전국 해당 대리점 및 직매장을 통해 확인할 수 있다.

올해로 50주년을 맞은 ㈜에넥스는 1971년 '서일공업사'로 시작해 국내 최초로 입식 주방을 도입, 한국 주방문화 발전을 주도해온 기업이다. 지난 2018년에는 브랜드 최초 커스터마이징 주방 '키친팔레트 시리즈'를 출시했으며, 주방공간의 패션화를 이끌고 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr