자이언트스텝, 700억 규모 유·무상증자 결정

자이언트스텝 자이언트스텝 289220 | 코스닥 증권정보 현재가 82,300 전일대비 12,100 등락률 +17.24% 거래량 1,946,828 전일가 70,200 2021.10.01 14:37 장중(20분지연) 관련기사 증권플러스, 지난달 '2차전지' 테마 강세"주식카톡방 완전무료 선언" 파격결정[특징주]자이언트스텝, 페이스북 메타버스 전환 선언…버추얼휴먼 독보적 경쟁력 close 은 시설자금 및 운영자금, 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 700억원 규모의 유상증자를 결정했다고 1일 공시했다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 신주 배정기준일은 다음 달 8일이다.

아울러 회사는 보통주 1주 당 1주를 신주 배정하는 무상증자도 진행한다. 1091만7027주가 신주 발행될 예정이다. 배정기준일은 오는 12월21일이다.

