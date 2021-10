“테마가 있는 전주 도서관 여행, 어떠세요!”

전주시, 오는 8·9일 총 4회의 ‘테마가 있는 전주 도서관 여행’ 시범 운영

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 오는 8일과 9일 총 4회에 걸쳐 ‘테마가 있는 전주 도서관 여행’을 시범 운영한다고 1일 밝혔다.

8일 오전 열리는 1코스는 ‘책+쉼’을 테마로 숲 속에서 시를 벗 삼아 휴식할 수 있는 학산숲속시집도서관과 전주여행의 첫 시작점인 첫마중길 여행자도서관을 둘러보는 코스로 구성돼 책과 함께 힐링할 수 있다.

같은 날 오후 2코스는 ‘책+문화’를 주제로 서노송예술촌에 위치한 물결서사와 뜻밖의 미술관과 완산도서관 자작자작 책 공작소 등 문화재생 사업을 통해 새롭게 탈바꿈된 공간을 경험해볼 수 있는 코스로 짜여졌다.

9일 오전 3코스는 ‘책+예술’ 코스로, 다양한 형태의 그림책을 만날 수 있는 팔복예술공장 이팝나무그림책도서관과 분야별 아트북과 절판본 등 희귀 예술도서, 데이비드 호크니의 비거북(Bigger book) 등이 있는 첫마중길 여행자도서관을 여행할 수 있다.

9일 오후 4코스로 기획된 ‘책+자연놀이터’ 코스는 온 가족이 참여할 수 있는 도서관 여행 코스다.

△책기둥도서관 책놀이 프로그램 △노송광장 자연놀이터 △전주시립도서관 ‘꽃심’의 트윈세대 전용공간 ‘우주로 1216’ △맏내호수 산책 △유아숲놀이터 체험 등 책과 자연놀이가 결합됐다.

전주 도서관 여행 해설사가 인솔 및 해설을 진행하며, 도서관별로 다양한 체험 프로그램이 운영된다.

전주시는 이번 ‘테마가 있는 도서관 여행’ 참가자들의 다양한 의견을 수렴해 내년도 정규 도서관 여행 코스로 반영할 예정이다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr