남양유업, 오는 14일부터 우유 제품 가격 평균 4.9% 인상

[아시아경제 이승진 기자] 남양유업이 오는 14일부터 우유 제품들의 가격을 인상한다.

남양유업은 ‘흰 우유’ 제품들의 가격을 평균 4.9% 인상한다고 밝혔다. 발효유 및 가공유 제품들은 소비자 부담을 줄이고자 각각 평균 0.3%, 평균 1.6% 수준으로 인상 폭을 최소화했다.

이번 인상은 지난 8월 원유 가격이 ℓ당 평균 21원 증가한 가운데, 원부자재는 물론 물류비 및 인건비 등 전반적인 생산 비용 증가에 따른 불가피한 상황이었다고 남양유업 관계자는 전했다.

우유 제품들의 평균 가격이 4.9% 인상이 되면서, 남양유업에서 가장 판매량이 높은 ‘맛있는 우유GT 2입’ 제품은 유통 업체 기준 4700원 중반 수준의 가격이 4900원 후반 수준으로 형성될 것으로 예상된다. 단품 제품 또한 2500원 초반 수준에서 2600원 중반 수준으로 형성될 것으로 전망하고 있다.

남양유업 관계자는 “저출산 현상과 코로나로 인한 우유급식 납품 제한 등 우유 시장이 좋지 않은 가운데, 원유 가격 인상을 비롯한 전반적인 생산비 증가로 유업체 상황은 더욱 어려워졌다”라며 “회사는 이러한 어려움 속에서 인상 폭을 최소화하기 위해 노력했다.”라고 전했다.

