강득구 “‘아빠찬스 끝판왕’ 곽상도, 미래세대에 부끄러워..교육위원·의원직 사퇴해야”

강득구 與 교육위원

“이준석, 곽상도 제명안 처리해야”

“청년들 ‘아빠찬스 끝판왕’이라 불러

미래세대에 부끄러운 일”

[아시아경제 구채은 기자] 강득구 더불어민주당 의원(교육위원회 소속)이 1일 곽상도 의원에게 “내로남불의 전형”이라면서 “교육위원과 의원직을 사퇴하라”고 했다.

강 의원은 1일 교육위 국정감사 의사진행발언을 통해 “국회 교육위원회는 국가의 백년을 좌우하는 인재양성을 교육부와 함께 책임지는 곳”이라며 “우리 청년들은 국민의 힘을 아빠의 힘으로 곽상도 의원님을 아빠 찬스의 끝판왕으로 부르고 있다. 미래 세대에게 참으로 부끄럽다”며 이같이 말했다.

그는 “작년 이맘때 국정감사에서 곽 의원은 문준용씨가 출강했던 건국대에 준용씨의 강의평가를 요구하며 건국대의 시간강사를 하는 것이 아빠 찬스인지, 강의로 평가 받은 결과인지 확인해야 한다고 주장했다”고 했다. 강 의원은 “그동안 아빠찬스에 대해서 그 누구보다 엄격하셨던 곽상도 의원의 요즘 행태를 보면 내로남불의 전형”이라며 “50억 퇴직금은 삼성생명 사장의 퇴직금보다도 많고 현대제철 부회장보다는 조금 적은 상위 4위에 해당하는 액수”고 꼬집었다.

그는 “곽상도 의원님은 우리 청년들을, 우리 노동자들을 취업으로 급여로 산재로 퇴직금으로 도대체 얼마나 더 좌절시킬 거냐”고 반문하며 “이준석 대표와 국민의힘은 더 이상 곽상도 의원을 비호하지 말고 국회의원직 제명에 책임지기 바란다 이것이 국민의 요구이고 시대요구”라고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr