코스피, 간밤 美증시 하락세 영향에 장초반 약세

[아시아경제 박지환 기자] 간밤 미국 증시가 인플레이션 우려로 일제히 하락 마감하자 국내 증시도 약세 흐름을 보이고 있다. 다만 장 시작과 동시에 발표된 국내 9월 수출 호조 영향으로 장초반 보다는 하방 압력이 크게 줄어드는 모습이다.

1일 오전 9시14분 기준 코스피는 전 거래일 대비 6.82포인트(-0.22%) 하락한 3062.00를 가리키고 있다. 지수는 전장보다 12.61포인트(0.41%) 낮은 3056.21로 시작한 뒤 하락세를 줄이고 있다. 투자자 별로는 개인과 외국인이 각각 94억원, 484억원 순매수했다. 반면 기관은 603억원 주식을 팔아치웠다.

이날 국내 증시 약세는 간밤 미국 증시 급락 영향으로 풀이된다. 30일(현지시간) 뉴욕증권거래소에 다우지수는 546.80 포인트(1.59%)가 하락하며 3만3843.92까지 떨어졌다. S&P500 지수는 1.19% 하락해 4307.54에 거래를 마쳤다. 나스닥지수는 0.4% 하락해 1만4448.58를 기록했다. 특히 글로벌 공급망 붕괴 우려가 커진 소매업체들의 부진이 두드러졌다. 생활용품업체 베드배스앤드비욘드 주가는 이날 22.18% 폭락한 17.28달러로 마감했다.

다만 장 시작과 동시에 발표된 9월 수출 호조 영향으로 지수 하방 압력을 지지하고 있는 모양새다. 산업통상자원부는 9월 수출액이 작년 동기 대비 16.7% 증가한 558억3000만 달러를 기록해 11개월 연속 증가이자 집계를 시작한 이래 가장 높은 월 수출액을 기록했다고 발표했다. 지난 7월 역대 1위 수출액을 기록한 이후 2개월 만에 사상 최고치 경신 기록이다.

한지영 키움증권 연구원은 "한국 증시는 글로벌 공급망 문제에 따른 미국 증시 약세 여파로 재차 하락 압력을 받을 것으로 전망되며 매크로 상 악재가 시장참여자들의 투자심리를 더 취약하게 만들고 있는 것으로 판단한다"며 "다만 장 시작과 동시에 발표되는 한국의 9월 수출 결과가 호조세를 보일 경우 3분기 실적 기대감을 높이면서 증시의 하단을 지지해주는 요인이 될 것으로 보인다"고 밝혔다.

코스피 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 삼성전자(-0.27%), SK하이닉스(-0.97%), 삼성SDI(-0.56%) 등이 약세다. 반면 NAVER(0.26%), 삼성바이오로직스(0.80%), 카카오(0.85%) 등은 상승했다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 0.81포인트(0.08%) 하락한 1002.46을 가리키고 있다. 투자자별로는 개인이 나홀로 164억원어치 주식을 사들였다. 외국인과 기관은 각각 45억원, 97억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온헬스케어(-1.55%), 에코프로비엠(-1.69%), 셀트리온제약(-2.39%) 등이 하락세다. 카카오게임즈(0.46%), 엘앤에프(0.45%), 에이치엘비(0.71%), 펄어비스(1.49%) 등은 상승했다.

