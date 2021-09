[e공시 눈에 띄네]코스피-30일

<장 마감 후 주요 공시>

▲ DL이앤씨=세종-포천 고속도로 안성~구리 건설공사 2614억원 규모로 수주했다고 공시.

▲ 와이투솔루션=운영자금조달을 위해 60억원 규모로 제3자배정 유상증자 결정.

▲ 지코=단순물적분할 결정. 분할신설회사인 지코 더블유는 존속회사인 지코로부터 양도되는 영업부분은 없으며 분할신설회사는 회생절차로서 이전받은 부인권 소송 등 관리부분만 계속 수행하기 위해 존속.

▲ NH투자증권= 운영자금조달을 위해 2000억원 규모로 제3자배정 유상증자 결정.

▲ 벽산=1093억원 규모로 홍성공장 그라스울 증설에에 나선다고 공시.

▲ 비케이탑스=우진홀딩스 주식 전부(35만5325주)를 에이루트에 100억원에 매각한다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr