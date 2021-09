"밤새 클럽 열어 껴안고 난리" 인천 무인도서 외국인 수십명 파티

"한명도 빠짐없이 처벌해 달라" 靑 청원 올라와





[아시아경제 임주형 기자] 코로나19 4차 대유행이 지속되던 지난 추석 연휴, 인천 한 무인도에 외국인을 포함한 수십명이 모여 대규모 파티를 연 것으로 드러나면서 논란이 불거졌다. 파티 참석자들이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 영상을 보면, 마스크 착용 등 방역 지침도 지키지 않은 것으로 보인다.

지난달 30일 청와대 국민청원 게시판에는 '코로나19 방역 조치를 피해 집단으로 무인도에서 파티를 벌인 사람들을 처벌해주세요'라는 제목의 글이 올라왔다.

청원인은 파티 참석자들의 영상을 봤다며 "1년6개월간 많은 사람들이 사회와 공동체의 안전을 위해 모임을 자제하고 피해를 감수해가며 살아가는데 일탈 행위를 버젓이 전시하고 자랑하는 사람들이 처벌받지 않으면 박탈감과 분노를 느끼게 될 것"이라고 토로했다.

이어 "이 영상을 보고 안전신문고에 신고했지만, 신고 대상자의 이름과 주소, 정확한 발생 위치를 모르면 도와줄 수 없다는 답변만 받았다"며 "경찰에 신고해도 마찬가지일 거란 생각이 들어 포기했다"고 덧붙였다.

그러면서 "1년 내내 마스크를 쓰고 불편함을 인내하며 남들을 배려하는 사람들을 바보로 만드는 이들을 한명도 빠짐없이 찾아내 처벌해 달라"고 촉구했다.

이날 여러 온라인 커뮤니티에는 이 청원글에서 언급된 파티 영상이 공유됐다. 영상들은 동영상 스트리밍 SNS인 '틱톡'에 최초로 올라온 것으로 전해졌다.

영상을 보면 외국인을 포함한 수십명이 배 위에 모여 대화를 나누거나 춤을 추고 있는 모습이다. 이들은 마스크 착용, 거리두기 준수 등 방역 지침을 지키지 않은 것으로 보인다.

영상이 촬영된 장소는 인천 옹진군 인근으로 추측된다. 옹진군, 국민신문고 등에 따르면, 추석 연휴였던 지난달 중순 외국인을 포함한 수십명이 서울에서 인천으로 이동한 뒤, 자월면 근처인 서승봉도에서 파티를 연 것으로 확인됐다.

지난달 23일 한 시민은 국민신문고에 "서승봉도 무인도에서 외국인들이 단체로 모여 파티를 하고 있다. 밤새 클럽을 열어 껴안고 난리다"라고 신고하기도 했다.

이와 관련, 옹진군은 "사진을 보면 5인 이상은 맞지만 사진으로는 신원 확인이 불가능하다. 과태료는 현장에서 단속을 해야 불과할 수 있는데 (현재는) 불가능하다"면서도 "방역 수칙 위반을 지속해서 점검하고 있으며, 향후 점검을 강화해 방역 관리에 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr