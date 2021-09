[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 국군의 날인 다음 달 1일까지 이틀간 ‘히어로즈 데이’ 프로모션을 실시한다고 30일 밝혔다.

도미노피자는 2015년부터 7년째 국가와 국민을 위해 봉사하는 국군장병들에게 감사의 마음을 담아 피자 50% 할인하는 히어로즈 데이를 진행하고 있다.

행사 기간에 현역 장병과 직업 군인, 사회복무요원 대상으로 오프라인 방문 포장 주문 시 유니폼과 신분증 등을 확인한 후 피자 반값 할인 혜택을 제공한다.

