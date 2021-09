남원시, 32억원 투입 ‘백두대간 에코정원’ 조성

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시가 백두대간 생태교육장 전시관을 중심으로 생태 관찰·체험프로그램 운영할 수 있는 공간, 캠핑장 등을 구축한다.

시는 오는 2024년까지 32억원을 들여 자연 체험공간, 백두대간 생태연못, 자생 이끼정원, 바람소리 쉼터, 네트놀이터 등 11개 공간을 조성하는 에코정원을 조성한다고 30일 밝혔다.

이는 민선6,7기 도지사 공약사업으로 추진 중인 전북도 생태관광지 육성 지원 사업인 백두대간 생태관광 벨트조성 사업의 일환으로 시는 앞서 지난 29일 ‘백두대간 에코정원 조성사업 기본·실시설계 용역’ 중간 보고회를 가지고, 구체적인 조성방향에 대해 논의했다.

이 사업은 지리산 자락에 위치한 운봉읍 일원의 우수한 생태자원을 자연친화적으로 개발 및 이용해 지역 브랜드 가치향상과 소득증대 차원의 관광 활성화 목적으로 추진되고 있으며 오는 12월부터 착공할 예정이다.

시 관계자는 “시만 보유하고 있는 백두대간의 우수한 생태자원을 바탕으로 에코정원을 구축하겠다”며 “이를 통해 주요 타겟층인 가족 단위 관광객 유입을 확대시키겠다”고 말했다.

