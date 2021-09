철도공단, 진접선 전동차 1호 시운전…내년 상반기 본격 운행

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 진접선(당고개~진접) 복선전철에 투입할 전동차 1호 차량의 시운전을 완료했다고 30일 밝혔다.

진접선은 내년 상반기 개통을 목표로 한다. 철도공단은 개통에 앞서 2017년 현대로템과 5개 전동차 편성(10량 1편성·총 472억원 투입) 도입 계약을 체결한 상태로 설계와 제작, 시험 등 단계별 공정관리를 거쳐 내달 중순까지 전체 차량의 시운전을 순차 완료할 계획이다.

진접선 복선전철 전동차는 객실 내 LED 조명장치 사용, 범죄예방을 위한 CCTV 설치, 4세대 무선통신시스템(LTE-R) 적용 등 최신기술이 반영돼 제작된다.

또 운행구간 내 차량과 시설물의 연계성 확인, 운영기관인 서울교통공사의 승무원 실무 수습교육을 거쳐 진접부터 오이도까지 4호선 전 구간에 투입될 예정이다.

철도공단 이인희 기술본부장은 “단계별 검사, 시험 등 품질관리로 국민이 우수한 성능의 전동차를 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한편 진접선 복선전철은 총사업비 1조 4000억원을 들여 서울 노원구 당고개와 남양주 진접지구를 연결하는 지하철 4호선 연장선(총연장 14.8km) 구축을 핵심으로 추진된다.

진접선이 개통되면 수도권 동북부 지역주민의 교통편의 향상과 지역 균형발전을 도모할 수 있을 것으로 철도공단은 기대한다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr