스웨덴도 '위드 코로나'…북유럽국 중 세번째

[아시아경제 조현의 기자] 스웨덴이 코로나19 방역 조치를 대부분 해제했다. 북유럽 국가 중 덴마크, 노르웨이에 이어 세 번째다.

스웨덴 당국은 29일(현지시간) 백신 접종으로 집단 면역을 달성했다고 판단함에 따라 지난 1년 반 동안 지속해온 방역 규정 대부분을 해제했다고 유로뉴스, 독일 dpa통신 등이 전했다.

이날부터 축구경기와 콘서트 등 대규모 군중이 모이는 행사, 결혼식, 생일파티 대한 참석자 수 제한이 없어진다. 원격 근무 권고도 해제됐다.

스웨덴 정부와 보건 당국은 이같은 완화 조치는 높은 백신 접종률 덕분이다. 16세 이상 국민 가운데 1차 이상 접종률은 83%, 2차 접종률은 76%다.

보건당국은 백신 접종을 완료하지 않은 사람들과 대규모 군중, 감염 위험군, 노인들과의 밀접 접촉을 피하려는 사람들에게는 일부 방역 권고가 유지될 것이라고 했다.

스웨덴은 팬데믹 기간 중 유럽 다른 나라들처럼 강력한 봉쇄 조치를 취하는 대신에 공연이나 스포츠 경기, 술집과 식당 등의 장소에서 모임 인원만 제한하는 비교적 느슨한 방역을 해왔다.

