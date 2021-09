경제수장들 회색코뿔소 언급…"가계부채 최대한 억제"

홍남기 "가계부채 최대한 억제…실수요자는 보호"

10월 중 가계부채 관리 방안 발표

[아시아경제 장세희 기자]경제·통화·금융 수장들의 첫 회동 주제는 '가계부채'였다. 이들은 폭증한 가계부채 증가세를 억제하겠다는 입장을 재확인했다. 향후 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 테이퍼링과 국내외 금리 상승 등의 영향으로 향후 금융시장의 변동성이 확대될 것이라고 내다봤다.

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 30일 서울 은행회관에서 열린 거시경제금융 회의에 참석해 "가계부채 증가세를 최대한 억제하면서 대출이 꼭 필요한 수요자들의 경우 상환능력 범위 내 대출받을 수 있도록 하는 방향성을 모색할 것"이라며 "가계부채 관리 방안을 10월 중 마련해 발표하겠다"고 밝혔다. 과도한 빚으로 자산 투자를 하는 '금융 불균형' 문제를 해결해야 한다는 데 입장을 같이 한 것으로 풀이된다.

회의에는 이주열 한국은행 총재와 고승범 신임 금융위원장, 정은보 신임 금융감독원장이 참석했다. 재정·통화·금융당국 수장 4명이 한자리에 모인 것은 지난 2월 18일 이후 7개월여 만이다. 고 위원장과 정 원장이 지난달 취임한 후로는 처음이다.

최근 대내외 경제 여건의 변화로 발생할 대내외 충격 대비 방안도 논의했다. 홍 부총리는 "글로벌 공급 병목 해소의 지연 가능성은 물론, 최근 미국 부채한도 협상 및 테이퍼링 경계감에 따라 국내외 금리가 상승하고 주식·외환시장의 변동성이 확대되는 대외 리스크가 불거질 가능성을 배제할 수 없다"고 강조했다.

그러면서 "불균등 회복에 따른 격차 확대, 취약계층 및 한계기업 기초체력 약화, 부동산·가계부채 유동성 확대에 따른 문제가 경제 회복 과정을 불안정하게 하지 않도록 하는 것이 중요하다"고 덧붙였다. 일각에서 제기되는 재정·통화정책 간 엇박자 논란도 불식시켰다. 홍 부총리는 "이러한 전환기에는 관련 당국 간의 코로나19 위기대응을 위한 공조 노력 못지않게 보다 치밀하고 섬세한 정책 조율과 협력이 절대적으로 긴요하다"고 말했다.

한편 국회예산정책처는 '미국의 테이퍼링 여건 점검과 시사점'을 통해 코로나19 이후 단기간에 빠르게 오른 주가와 부동산 가격이 향후 미 연준의 테이퍼링에 의해 조정 받을 가능성이 높다는 분석을 내놨다. 실제로 코스피는 2020년 2월 1987에서 2021년 8월 3199로 61% 뛰었고, 주택가격지수도 2020년 1분기 123.4에서 2021년 1분기 146.1로 10.3% 높아졌다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr