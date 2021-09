위니아에이드, 딤채 김치냉장고 판매할 때마다 마스크 5장 기부

사랑의열매와 '코로나 극복, 딤채 착한소비 캠페인'

총 20만장 목표

[아시아경제 김흥순 기자] 위니아에이드는 전국 위니아 전문점 220여곳에서 고객들이 딤채 김치냉장고 1대를 구매할 때마다 위니아 마스크 5장을 적립해 사랑의열매 사회복지공동모금회에 기부하는 '코로나 극복, 딤채 착한소비 캠페인'을 진행한다고 30일 밝혔다.

기부할 마스크의 목표 수량은 20만장으로 이는 코로나19로 도움이 필요한 소외계층과 의료기관에 전달할 예정이다. 김준 위니아에이드 유통사업본부장은 "여전히 코로나19가 기승을 부리고 있는 가운데 건강관리에 취약한 소외계층과 최전선에서 고생하고 있는 의료기관 담당자들을 위해 캠페인을 준비했다"며 "많은 분들에게 도움을 줄 수 있도록 기부 목표 수량을 조기 달성하기 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

