'지니어워즈 수상' 구자열 회장, 상금 포함 5만달러 기부

[아시아경제 우수연 기자]구자열 LS그룹 회장이 전라북도와 국가균형발전위원회 등 10개 기관이 공동으로 주관하는 '제 2회 지니(Global Emerging Network In Economy·GENIE) 포럼에서 지니어워즈 수상자로 선정됐다고 30일 밝혔다. 이번 수상은 혁신과 상생 기업가 정신을 확산하고 우리나라 기업들의 글로벌 네트워크 확대에 기여한 공로를 인정받아 이뤄졌다.

지니어워즈는 세계 경제 교류를 이끄는 국내외 혁신가 또는 단체를 발굴해 수여하는 상으로, 지난해에는 세계 지역사회 리더 양성 및 국제 협력 네트워크 구축에 기여한 공으로 '오바마 재단'이 제 1회 수상자로 선정된 바 있다. 지니포럼은 전라북도가 국가균형발전위원회, 전주시, 국민연금공단 등과 함께 개최하는 글로벌 경제포럼으로 2018년부터 전라북도와 국민연금공단이 개최했던 국제금융 컨퍼런스를 확대 개편한 것이다.

구 회장은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 위해 신재생에너지, 친환경 비즈니스에 집중 투자하고 그룹 내 ESG위원회를 출범시키는 등 지속 가능한 사회를 만드는데 기여했다는 평가를 받았다. 또한 한국무역협회 회장을 겸임하며 코로나19 팬데믹 위기 속에서 수출에 어려움을 겪고 있는 중소기업인들을 위해 백신 접종을 지원하는 등 민관 협력을 이끌어내기도 했다.

구 회장은 "LS그룹 회장으로서, 무역협회장으로서 우리 경제의 혁신과 글로벌 네트워크 확대를 위해 더 열심히 발로 뛰는 모습을 보여드리겠다"고 수상 소감을 전했다.

아울러 구 회장은 또한 상금 1만달러를 전라북도의 국제금융 전문인력 양성을 위해 전액 기부하겠다고 밝혔으며 좋은 뜻에 동참하기 위해 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 63,700 전일대비 100 등락률 +0.16% 거래량 24,699 전일가 63,600 2021.09.30 10:16 장중(20분지연) 관련기사 LS전선, '마인크래프트 ESG 공모전' 시상식 개최구자열號 '디지털 전환' 결실…LS일렉트릭, 세계등대공장 선정'피크 아웃' 공포…이익 높아진 외국인 과매도 종목에 집중하라 close 가 3만달러, 무역협회가 1만달러를 매칭해 추가 기부하기로 했다. 이번 지니어워즈 상금과 LS그룹·무역협회가 매칭 기부한 총 5만달러는 전라북도 소재 주요 대학의 국제금융 관련 학과 학생들을 지원하는데 사용될 예정이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr