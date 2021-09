별도 전담수사팀 꾸린 경찰, 화천대유 수사 일단은 '직진'

경기남부청 38명 규모 전담팀 구성

화천대유 수상한 자금 흐름 규명 집중

압수수색 검찰, 주요 증거 확보 예상

수사범위 조율·공조 필요성 제기

[아시아경제 이관주 기자] 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹과 관련해 검찰이 대대적인 압수수색을 벌인 가운데 별도 수사에 나선 경찰도 전담수사팀을 꾸리는 등 수사에 박차를 가하는 모습이다. 다만 주요 증거들을 검찰이 이미 확보했을 것으로 보이는 만큼 향후 검·경 공조가 중요할 것으로 관측된다.

30일 경찰에 따르면 경기남부경찰청은 전날 반부패경제범죄수사대장을 팀장으로 38명 규모 전담수사팀 편성하고 화천대유자산관리(화천대유) 관련 의혹에 대한 본격적인 수사에 착수했다. 수사팀에는 반부패수사대 27명과 기존 입건 전 조사를 벌여온 서울 용산경찰서 지능팀 수사관 7명, 서울청 범죄수익추적팀 4명 등이 투입됐다.

경찰은 현재 시점에서는 검찰과 수사 범위가 겹치지는 않는 것으로 보고 있다. 경찰 수사의 주요 대상은 화천대유 관련 횡령·배임 의혹이다. 경찰은 앞서 4월 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 화천대유 대주주 김만배씨와 이성문 화천대유 대표 간 수상한 자금 흐름을 포착해 경찰청에 통보했고, 용산서는 김씨가 지난해까지 화천대유 법인으로부터 장기대여금 명목으로 473억원을 빌린 경위와 사용처 등을 확인해왔다. 이와 관련해 용산서는 28일 김씨를 참고인 신분으로 불러 12시간가량 조사했고, 이 대표에 대해서도 한 차례 참고인 조사를 마쳤다. 앞서 경찰은 수사 방향이 특혜 시비와는 무관하다고 밝힌 바 있다.

다만 서민민생대책위원회가 대장동 개발 특혜 의혹 사건, 곽상도 의원 아들의 화천대유 퇴직금 50억원을 수수한 사건 등을 경찰에 고발함에 따라 추후 검찰 수사와 중복될 가능성이 커졌다. 경찰청 국가수사본부(국수본) 한 관계자는 “현재로선 검찰과 수사 범위가 겹치는 부분은 없는 것으로 보고 있다”면서도 “수사를 진행하면서 사안이 겹칠 수는 있다”고 설명했다. 이에 따라 수사 진행 과정에서 혐의가 구체화될 경우 검찰과 수사범위를 놓고 조율할 필요성이 제기된다.

현재로선 화천대유 관련 수사의 칼자루는 검찰이 쥐고 있다는 시각이 지배적이다. 검찰은 전날 화천대유와 성남도시개발공사, 천화동인 4호 실소유주로 알려진 남욱 변호사의 회사를 비롯해 주요 관계자들의 주거지에 대한 압수수색을 벌였다. 경찰이 향후 추가적인 압수수색 영장을 발부받아 집행할 수는 있으나, 이미 혐의 입증에 필요한 상당수 자료는 검찰이 가져갔을 것으로 예상된다. 국수본 관계자는 “필요하다면 검찰과 공조해 수사할 방침”이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr