공무원·대학·기업·학생이 한자리에 … 부산시, 지산학 협력 방안 찾기 ‘오픈캠퍼스 미팅’

박형준 시장, 30일 오후 3시 부경대 찾아 상생 해법 토론

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 30일 오후 3시 부경대학교 대연캠퍼스에서 지자체와 대학, 기업 간 협력 방안을 찾는 오픈캠퍼스 미팅을 갖는다.

오픈캠퍼스 미팅은 박형준 부산시장이 공약한 ‘산학협력 혁신도시 조성’ 기반을 구축하고자 시장이 직접 대학을 찾아 현장의 목소리를 듣기 위해 기획한 토론 행사이다.

지난 6월 동의과학대에 이어 올해 두 번째로 열린다.

박형준 시장과 장영수 부경대 총장 등 대학관계자가 참석하고, ▲물리학·양자 기반의 인공지능(AI) 신약 개발로 유명한 팜캐드 우상욱 대표 ▲차세대 나노복합신소재 제조 및 라이센싱으로 주목받는 엔지엠 권한상 대표 등 부경대 교원 창업가가 참여한다.

또 ▲국내 거주 외국인을 위한 식품 플랫폼을 운영 중인 잇데이(Itday) 최은교 대표 ▲음식점 중심 배달 대행사업 중인 IROCK의 강이록 대표 등 창업 학생과 부경대 창업보육센터 입주기업 대표 등이 참석한다.

부산시는 창업 경험과 애로사항 등을 듣고 맞춤형 지원 방안을 모색한다. 지산학 협력 강화를 위한 현장의 아이디어를 행정에 적극 활용한다는 방침이다.

부산시는 오는 10월부터 신라대학교 등 10여개 대학을 방문해 현장 목소리를 계속해서 청취할 계획이다.

박형준 부산시장은 “부산이 처한 위기를 극복하고 새로운 비전을 지닌 도시로 거듭나기 위해 지산학 협력은 불가피한 것”이라며, “지난 8월 지산학 총괄 플랫폼인 지산학협력센터를 개소해 기업 맞춤형 서비스를 제공하는 등 산학협력 기반 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.

