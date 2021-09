KGC인삼공사, '정관장 화애락 이너제틱' 1만개 판매 돌파

9월에 접어들자 일평균 판매량의 3배이상 증가

[아시아경제 임혜선 기자] KGC인삼공사 정관장은 ‘화애락 이너제틱’이 이너뷰티 시장에 진출한지 3개월만에 1만개 판매를 돌파했다고 밝혔다.

KGC인삼공사는 ‘정관장 화애락 이너제틱’은 지난 6월 ‘화애락 이너제틱 스킨’, ‘화애락 이너제틱 바디’ 신제품을 출시한 이후 보름만에 1000개 판매를 이어 76일만에 1만개를 넘어섰다고 30일 밝혔다. 특히 ‘화애락 이너제틱 스킨’은 9월에 접어들면서 전월대비 일평균 3배 넘게 판매, 급격한 증가세를 기록 중이다.

정관장은 ‘홍삼’과 2534 여성들의 관심분야인 ‘뷰티’의 결합을 성공요인으로 꼽는다. 코로나19의 영향으로 건강에 대한 경각심이 커지고 내면에서부터 시작되는 근본적인 아름다움을 추구하는 소비트렌드와 맞아 떨어졌다는 것이다.

또한, 이너뷰티 시장은 여성들이 손쉽게 섭취가 가능한 간식 형태로 변화하고 있는데, ‘정관장 화애락 이너제틱’은 간편하게 즐길 수 있는 젤리스틱이라는 점에서 소비자 취향이 잘 드러난다고 평가했다.

‘화애락 이너제틱 스킨’은 정관장 6년근 홍삼과 히알루론산이 주원료다. 히알루론산은 자기 무게의 1000배에 달하는 수분을 저장할 수 있는 천연보습인자로 자외선 케어, 피부보습 기능성을 인정받았다.

‘화애락 이너제틱 바디’는 정관장 6년근 홍삼과 레몬밤추출물혼합분말을 함유해 체지방을 감소시키는 효과가 있다. 또한 L-카르니틴, L-아르기닌 등의 부원료를 함유하여 홈트, 테니스 등 운동하는 여성들에게 최적화된 제품이다.

