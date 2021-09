김정은, 내달 통신연락선 복원 의지…"美 적대시 정책 달라진 것 없어"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 내달 남북통신연락선을 복원하겠다는 의지를 밝혔다. 문재인 대통령이 제안한 종전선언에 대해서는 '이중적 태도·적대시 관점 철회'를 먼저 철회하라며 공을 넘겼고, 미국이 바이든 정부에서도 군사적 위협과 적대시 정책을 철회하지 않았다고 비난했다.

조선중앙통신은 30일 "김정은 동지께서 9월 29일 최고인민회의 제14기 제5차 회의 2일 회의에서 역사적인 시정연설 '사회주의 건설의 새로운 발전을 위한 당면 투쟁방향에 대하여'를 하셨다"고 보도했다.

통신은 김 총비서는 연설에서 경색된 남북관계 회복과 한반도 평화를 바라는 민족의 기대 실현을 위해 10월 초부터 통신연락선들을 다시 복원토록 할 의사를 표명했다고 전했다.

김 총비서는 종전선언에 대해서는 "종전을 선언하기에 앞서 서로에 대한 존중이 보장되고 타방에 대한 편견적인 시각과 불공정한 이중적인 태도, 적대시 관점과 정책들부터 먼저 철회돼야 한다는 것이 우리가 계속 밝히고 있는 불변한 요구"라며 "이것은 북남(남북)관계를 수습하고 앞으로의 밝은 전도를 열어나가기 위해서도 선결돼야 할 중대과제"라고 주장했다.

미국에 대해서는 "새 미 행정부의 출현 이후 지난 8개월 간의 행적이 명백히 보여준 바와 같이 우리에 대한 미국의 군사적 위협과 적대시 정책은 조금도 달라진것이 없다"며 "오히려 그 표현 형태와 수법은 더욱 교활해지고 있다"고 지적했다.

이어 "미국이 '외교적 관여'와 '전제조건 없는 대화'를 주장하고 있지만 그것은 어디까지나 국제사회를 기만하고 저들의 적대행위를 가리기 위한 허울에 지나지 않는다"며 역대 미 행정부들의 적대시 정책의 연장에 불과하다고 덧붙였다.

북한은 이날 최고인민회의에서 김덕훈 내각총리를 국무위원회 부위원장으로, 조용원 당 조직비서와 김여정 당 부부장, 박정천 당 비서 등을 국무위원회 위원으로 보선했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr