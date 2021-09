볼빅 차세대 골프공 VS4 "3박자를 모두 갖췄다"

"최대 비거리에 강력한 스핀, 쉬운 퍼팅."

볼빅의 2022년형 신모델 VS4 골프공(사진)은 뉴 ALX 파워 듀얼코어(New ALX Power Dual Core)가 압도적인 비거리를 구현한다. ‘뉴 지르코니아 하이브리드 커버(New ZI Hybrid Cover)’는 강력한 회전력을 만드는 동력이다. 공이 적정한 포물선 궤도와 함께 그린에 떨어져 멀리 굴러가지 않는다. 내구성까지 우수해 딤플 손상을 최소화시킨다.

신소재 고탄성 엘라스토머(Elastomer)를 활용해 ‘브이-엘라스탄(V-Elasthane) 맨틀층’이 완성됐다. 아이언 샷에서 극강의 스핀량을 자랑한다. 브이-포커스 라인(V-Focus Line·5선)이 흥미롭다. 중앙의 서클(O) 포인트에 집중해 티 샷하면 헤드 업이 방지되고, 그린에서는 퍼팅선 정열이 간단하다. 색상은 화이트다. 모든 온·오프라인 골프숍에서 구매할 수 있다.