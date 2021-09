"아파트에 미친X이 삽니다"…새벽 고성방가에 엉망주차까지

[아시아경제 나예은 기자] 새벽마다 아파트에서 고성을 지르고 차와 오토바이 주차도 엉망으로 하는 한 남성의 사연이 올라왔다.

29일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 '아파트에 미친X이 살고 있어요. 제발 참교육 할 수 있게 도와주세요'라는 제목의 글이 게재됐다.

작성자 A씨는 "비방할 목적보다 차주 B씨에게 불이익과 참교육(을 주고) 아파트에서 쫒아내는 게 목적이다"며 "아파트에는 미친 사람들이 많이 산다고 생각했는데, 이 미친짓을 하는 사람이 다 한 X이란 걸 알게 됐다"고 말했다.

A씨는 B씨에 대해 "새벽마다 마이크를 들고 고래고래 소리를 지르기를 반복하며 경비원으로부터 경고를 받으면 더 크게 소리지르고, 주차까지 엉망으로 한다"고 설명했다.

이어 "B씨는 차량 등록도 하지 않은 상태로 '난 (아파트에) 얼마 오지도 않는데 주차비를 내가 왜 내야돼?'라고 주장하고, 주차 딱지 붙이면 '비싼 차 책임질꺼냐'며 경비원들을 협박한다"고 말했다.

이어 "관리사무소도 미친X인거 알고 그냥 방치 중"이라고 덧붙였다.

A씨는 "이유는 모르겠지만 오토바이를 아파트 입구 앞에 대는 바람에 휠체어, 유모차 등이 못 지나가게 돼 내가 보일 때마다 옮겨놓고 여러 주민들이 메모도 해놨는데도 고쳐지질 않았다"며 "(오토바이를) 일자로 대놓는데, 가로로 대각선으로 대서 다른 오토바이 3대 자리를 차지한다"고 목소리를 높였다.

해당 게시글에서 A씨는 영상과 사진 여러 장을 공유했다. 그가 공개한 영상에서는 새벽으로 추정되는 시간 아파트 단지 내에서 B씨의 노랫소리가 들려온다. "방금 주의 줬다는데, 말이 돼?"라는 A씨의 말도 들린다.

또한 B씨의 포르쉐가 자리 두칸을 차지해 주차된 모습도 공개됐다. A씨는 "항상 맨 끝 두자리를 차지한다. 저렇게 주차 되어있어서 사진 찍는 의미도 없다"고 지적했다.

