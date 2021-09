삼바 생산 모더나 백신, 다음달부터 국내 도입되나

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 874,000 전일대비 3,000 등락률 +0.34% 거래량 102,177 전일가 871,000 2021.09.29 15:30 장마감 관련기사 삼성바이오로직스, 490억원 규모 위탁생산계약 의향서 체결美 '증시 충격'에 코스피·코스닥 동반 하락 마감 美 증시 충격 여파…오후에도 코스피·코스닥 하락 지속 close 가 위탁생산을 준비하고 있는 모더나 코로나19 백신이 이르면 다음달 중 국내에 공급될 수 있다는 관측이 나왔다.

국회 보건복지위원회 간사인 강기윤 국민의힘 의원(국민의힘 코로나 백신 TF 위원장)은 29일 오전 국민의힘 소속 국회 복지위 위원 및 국민의힘 백신 TF 위원들과 함께 인천 삼성바이오로직스 제2공장을 방문해 존 림 삼성바이오로직스 대표 등을 만나 모더나 백신 위탁생산 현장을 점검 및 현안 청취하는 과정에서 이 같은 내용이 언급됐다고 이날 밝혔다.

업계에 따르면 모더나 백신의 원액을 들여와 완제생산(DP)을 하는 내용의 위탁생산 계약을 맺은 삼성바이오로직스는 현재 시생산을 진행 중으로 200만회분 이상이 생산된 것으로 전해졌다.

이와 관련해 이날 강 의원은 정부가 모더나와 추진하고 있는 100만회분 국내 우선 공급과 관련해 집중적으로 의견을 나눴다. 강 의원에 따르면 "식품의약품안전처의 모더나 백신 제조판매 품목허가가 신속히 마무리되고, 정부와 모더나 간의 백신 국내 도입 협의가 원활하게 진행된다면 10월 중에도 모더나 백신의 국내도입이 가능하다"는 전망이 나왔다.

현재 모더나 백신은 앞서 지난 5월 이미 식약처의 조건부 품목허가를 받아 국내에서 접종이 진행 중이다. 다만 이는 국외에서 수입돼 들어오는 백신에 대한 '수입품목허가'인만큼 국내에서 삼성바이오로직스가 생산한 모더나 백신은 별도의 허가를 다시 받아야만 한다.

다만 식약처 관계자는 이에 대해 "삼성바이오로직스가 생산하고 있는 모더나 백신에 대해서는 허가 신청은 물론 사전검토 신청도 아직 이뤄지지 않았다"며 "허가와 이후 공급 시기를 아직 예단하기는 이르다"고 설명했다.

현재 식약처는 코로나19 백신의 허가 시 품목별 사전검토 및 허가전담심사팀의 신속한 허가심사를 통해 지원하고 있지만 허가에는 통상 40여일이 걸리는 상황이다. 만약 삼성바이오로직스 측에서 정식 허가 절차를 신청할 경우 실제 백신의 공급은 일러야 11월에나 가능한 셈이다. 다만 질병관리청이 식약처에 긴급사용승인을 요청할 경우 기간은 10일가량으로 단축될 수도 있다. 이 경우에는 강 의원이 언급한 다음달 중 공급도 가능할 전망이다.

