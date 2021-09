▲김행자(전 건국대 교수)씨 별세. 박희태(전 국회의장)씨 부인상, 박가경·박가주씨 모친상, 김형준(전 서울지검 부장검사)씨 장모상=29일, 서울아산병원 장례식장 30호실, 발인 10월1일 오전 11시 ☎ 02-3010-2000

