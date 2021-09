부산항 신항 서컨테이너부두 운영사, ‘동원 컨소시엄’으로 최종 선정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항 신항 서컨테이너부두 운영사로 동원신항컨테이너터미널 컨소시엄이 최종 선정됐다.

부산항만공사(BPA)는 29일 ‘동원 컨소시엄’을 부산항 신항 서컨테이너부두 운영사로 선정하고 임대차 가계약을 체결했다고 밝혔다.

BPA는 공개경쟁입찰을 통해 지난 8월 20일 동원 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정해 임대차 가계약서 세부 내용에 대해 협상했다.

해양수산부에서 제기한 물량유치 계획 검증과 항운노조와의 협의 등을 위해 우선협상 기한을 한차례 연기했었다.

BPA 관계자는 “2020년 상반기에 진행됐던 1차 공모에는 쟁점인 북항 물량 이전 협상이 길어졌으나, 이번 우선협상대상자는 북항에서 처리하던 100만TEU가량 물량을 100% 신항으로 이전하는 방안을 제시해 쟁점이 해소됐다”고 협상기간 단축 이유를 밝혔다.

동원 컨소시엄은 서컨테이너부두 2~5단계 운영 개시 시점인 2023년 7월부터 30년간 2~5단계, 2~6단계 및 피더부두를 통합해 총 6개 선석 규모의 부두를 운영한다.

또 BPA가 설치 예정인 자동화 장비(컨테이너크레인 9기, 트랜스퍼크레인 46기) 등을 활용해 첨단 하역서비스를 제공하게 된다.

컨소시엄 구성사인 동원부산컨테이너터미널은 북항 신감만부두에서 처리하던 물량과 인력을 신항으로 이전할 계획으로 신항 내 다수 부두운영사에 따른 과당경쟁을 최소화할 수 있을 것으로 보인다.

향후 하역료 인가제 개편과 물량연동형 임대료 등 제도가 뒷받침된다면 신항 내 하역시장은 보다 안정화될 것으로 기대된다.

인접한 신항 3부두 운영사의 최대주주인 한진은 지분 참여를 통해 신항 3부두와 서 컨테이너 부두 간 통합 운영 기반을 마련할 것으로 보인다.

남기찬 사장은 “물량 창출에 대한 추가 검증, 법적 타당성 검토, 항운노조와의 협의 등 해양수산부 요청사항을 최대한 검토해 추진했다”며 “종합적인 관점에서 우선협상대상자와의 임대차 가계약 체결이 최적의 방안”이라고 말했다.

BPA는 동원 컨소시엄과 ‘부산항 신항 서컨테이너부두 개장준비 협의회’를 구성해 2023년 7월 정상 개장할 수 있도록 준비할 방침이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr