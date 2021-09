차기 日총리 기시다 "필사의 각오로 코로나19 대책 추진"

[아시아경제 이창환 기자] 일본의 새로운 총리가 될 기시다 후미오 자민당 신임 총재가 29일 "필사의 각오로 코로나19 극복 대책을 추진하겠다"고 말했다.

그는 이날 열린 자민당 총재 선거에서 당선된 뒤 "총재 선거는 끝났다. (이제) 네편 내편이 없다"며 "전원야구를 하는 것처럼 자민당원 모두가 하나로 뭉쳐 올해 중의원 선거와 내년 참의원 선거에 임해야 한다"고 밝혔다.

그는 코로나19 대책과 관련해 "필사의 각오로 노력하겠다"며 "코로나19로 침체된 경기를 살리기 위한 수십조엔 규모의 경제 대책도 연내에 확실하게 수립하겠다"고 강조했다.

기시다 신임 총재는 일본이 당면한 향후의 과제로 새로운 자본주의와 자유롭게 열린 인도·태평양의 실현, 저출산 문제 등을 거론했다.

이들 과제를 해결하기 위해 그는 "오늘부터 전력을 다해 뛰겠다"고 말했다.

기시다는 내달 4일 소집되는 임시 국회에서 제100대 일본 총리로 선출돼 스가 요시히데 총리의 뒤를 잇는다.

