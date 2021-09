"다회용컵이라 유용" vs "환경 보호 맞나"…스타벅스 리유저블컵 '대란'에 갑론을박

"1시간 기다렸다"…스타벅스 리유저블컵 대란

일부 시민 "친환경과 거리 멀다" 지적

스타벅스 측 "다회용컵 사용 위한 소비자 인식 개선 위해 행사 기획"

환경운동연합 "리유저블 컵 데이, 소비자 우롱하는 '그린워싱'에 불과"

[아시아경제 허미담 기자] "환경 생각한다면서 플라스틱 컵 나눠주는 건 모순 아닌가요?"

스타벅스가 최근 '리유저블컵'(다회용 컵)에 음료를 제공하는 행사를 진행하면서 전국 스타벅스 매장에 고객이 몰렸다. 이번 행사는 일회용 컵 사용 절감에 대한 친환경 메시지를 전달하기 위해 기획됐다. 행사에 참여한 고객들은 컵을 재활용할 수 있어 유용하다고 호평했다.

반면 일부 시민은 이번 행사가 친환경과는 거리가 멀다고 꼬집었다. 당초 일회용 컵 사용을 줄여 환경을 보호하자는 취지와는 달리 리유저블컵 소재가 플라스틱이기 때문에 되레 환경 오염을 야기한다는 지적이다. 환경운동연합 또한 리유저블컵이 소비자를 우롱하는 '그린워싱'(green washing·위장 친환경)에 불과하다고 비판했다.

스타벅스는 지난 28일 하루동안 전국 스타벅스 매장에서 제조 음료를 주문하면 다회용 컵에 음료를 제공하는 '리유저블컵 데이'를 진행했다. 이 행사는 글로벌 스타벅스 50주년과 세계 커피의 날을 기념해 일회용컵 사용 절감을 장려한다는 취지로 진행됐다.

이날 행사로 인해 일부 스타벅스 매장은 개점과 동시에 인파가 붐비는 '오픈런' 광경이 연출됐다. 오전에 이어 오후 시간대에도 일부 매장에 인파가 몰리며 긴 대기 행렬을 연출하기도 했다.

사회관계망서비스(SNS) 등에도 리유저블컵 인증 사진이 속속 올라오고 있다. 누리꾼들은 "1시간 기다렸는데 보람차다. 앞으로 이 컵에 음료를 담아 마셔야겠다", "리유저블컵 받으려고 아침부터 줄섰다", "매장 갔더니 앞에 주문이 60건 이상이라고 하더라. 그래도 기다린 보람이 있다" 등의 반응을 보였다.

다만 일각에서는 리유저블컵 대란에 부정적인 반응을 보이고 있다. 스타벅스가 그간 종이 빨대를 제공하고 일회용 컵 없는 매장을 운영하는 등 친환경 전략을 펼친 것과는 반대되는 행보라는 지적이다.

또 리유저블컵의 소재가 플라스틱의 일종인 폴리프로필렌(PP)이기 때문에 비판은 더욱 거세다. 결국 스타벅스가 한정판 기획상품을 무료로 제공하면서 되레 고객의 플라스틱 소비를 부추겼다는 비판이 나온다.

직장인 김모씨(29)는 "환경을 생각한다면서 플라스틱 컵을 왜 나눠주는지 모르겠다"라며 "또 인스타그램을 보니 몇몇 사람들은 다회용 컵을 받기 위해 한 번에 10잔 넘게 주문했더라. 결국 마시지도 않을 음료를 플라스틱 컵 하나 받기 위해 주문한 거 아니냐"고 목소리를 높였다. 이어 "이게 과연 환경을 위한 행사인지 의문이 든다"고 덧붙였다.

상황이 이렇자 스타벅스에 이른바 '그린워싱'(green washing) 문제를 제기하는 이들도 나오고 있다. 그린워싱이란 녹색(green)과 세탁(whitewashing)을 합친 합성어로, 친환경을 내세우지만 실제로는 환경을 위한 것이 아닌 일을 뜻한다. 스타벅스는 그간 계절이 바뀔 때나 기념일 등에 텀블러와 같은 특별기획 상품을 내놓아 비판받은 바 있다.

대학생 정모씨(26)는 "원래 텀블러 모으는 취미가 있었다. 해외여행을 나가면 꼭 스타벅스 텀블러를 기념품처럼 사 왔고, 한정 판매되는 텀블러도 꼭 사는 편이었다"면서 "그러나 환경에 관심을 갖게 되면서 생각이 바뀌었다. 쓰지 않는 텀블러가 나중에는 다 쓰레기가 되는 거 아니냐. 그런 생각에 텀블러를 더는 모으지 않게 됐다"고 했다.

이어 "스타벅스가 진정으로 환경을 생각한다면 종이 빨대 등을 사용하기보다는 시즌별로 나오는 굿즈를 대폭 축소해야 한다"고 지적했다.

그런가 하면 이번에 제공한 리유저블컵을 다회용으로 볼 수 없다는 지적도 있다. 스타벅스는 앞서 지난 8월 제공한 리유저블컵에서 '제품의 특성상 가급적 20여 회 사용을 권장한다'는 설명서를 제공했다. 이는 기존 텀블러 등에 비하면 권장 사용 횟수가 적은 셈이다.

관련해 환경운동연합은 논평을 내고 "스타벅스의 이번 행사는 '리유저블 컵 사용'으로 일회용품 사용 감축은 고사하고 오히려 자원 낭비와 새로운 플라스틱 쓰레기를 양산하는 형태이며 소비자를 우롱하는 '그린 워싱'에 불과하다"고 지적했다.

이어 "대부분 리유저블 컵의 재질은 '폴리프로필렌'으로 일회용 포장재와 배달 용기로 사용되는 일반 플라스틱"이라며 "스타벅스는 플라스틱을 줄이기 위해 또 다른 플라스틱 쓰레기를 양산하는 모순된 행태를 보이며 소비자를 기만하고 있다"고 비판했다.

아울러 "매 시즌·계절·기념일별로 재활용도 잘 안되는 복합 재질의 플라스틱 소재 'MD'들을 쏟아내며 자원을 낭비하고 새로운 쓰레기를 양산하고 있다"며 "스타벅스는 플라스틱 쓰레기를 양산하고 소비자를 우롱하는 '그린 워싱' 마케팅을 즉각 중단하라"고 했다.

이러한 논란에 대해 스타벅스 측은 장기적인 관점으로 접근해야 한다고 강조했다. 스타벅스 한 관계자는 "오는 2025년까지 전국 매장에서 일회용 컵 사용을 중단하려는 계획이다. 제주 일부 매장은 이미 일회용 컵 대신 리유저블컵으로 운영 중이다. 이번 행사는 이러한 목표를 이루기 위한 캠페인"이라며 "단기적으로 보기보다는 장기적인 관점으로 봐주셨으면 좋겠다"고 했다. 이어 "다회용 컵 사용을 위한 소비자 인식 개선 및 친환경 활동 동참을 위해 행사를 기획한 것"이라고 덧붙였다.

전문가는 환경에 대한 소비자들의 관심이 과거보다 높아졌다고 밝혔다. 이은희 인하대 소비자학과 교수는 "요즘 소비자들은 환경에 대한 관심이 많다. 그렇기 때문에 '환경'이라는 키워드를 붙이면 그 상품이나 기업 등에 관심을 가지는 경우가 많다. 그러나 중요한 건 내용이다. 정말로 친환경적인 행보를 보이고 있는지 등이 중요하지, 되레 이를 악용했다가는 오히려 부정적인 효과를 볼 수 있다"고 지적했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr