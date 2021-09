올 상반기 휴대전화 스팸 작년 하반기比 14%↑…이메일 스팸은 줄어

[아시아경제 강나훔 기자] 올해 상반기 휴대전화 스팸이 작년 하반기보다 14.5% 증가한 것으로 나타났다. 반면 이메일 스팸은 39.7% 감소했다.

방송통신위원회와 한국인터넷진흥원은 29일 이같은 내용의 '2021년 상반기 스팸 유통현황' 결과를 발표했다.

올해 상반기 이동통신사 스팸 차단율은 95.8%로 전년 하반기(93.5%) 대비 2.3%포인트 향상됐다. 전체 스팸 신고·탐지건은 3455만건으로 전년 하반기(4186만건)보다 17.5% 감소했다. 이용자의 일평균스팸 수신량도 0.45통으로 0.01통 감소했다.

휴대전화 음성스팸은 작년 하반기보다 13.4% 증가한 1259만건으로 조사됐다. 발송경로별로는 유선전화를 통한 스팸 발송이 49.4%로 가장 많았고, 인터넷전화 35.7%, 휴대전화 12.3%, 국제전화 2.6% 순으로 나타났다.

휴대전화 문자스팸은 707만건이며, 작년 하반기 대비 16.6% 증가했다. 대량문자발송서비스를 통한 스팸 발송이 93.9%로 가장 많았고, 휴대전화 서비스 4.9%, 기타 1.2% 순으로 파악됐다.

이메일 스팸은 1489만건(국내 50만건, 국외 1439만건)이며, 특히 중국에서 발송되는 이메일 스팸은 작년 하반기보다 1097만건이나 감소했다.

스팸 유형을 보면 휴대전화 음성스팸 중 가장 많은 유형은 불법대출(79.0%)이었고, 휴대전화 문자스팸 중 가장 많은 유형은 도박(43.0%)이었다.

올 상반기 신고 접수된 스팸 중에서 코로나19 관련한 스팸은 총 20만1810건이며, 이 중 주식스팸이 전체의 46.8%(9만4501건)로 가장 많이 신고된 것으로 나타났다.

또 코로나19 장기화를 악용한 금융기관 등을 사칭한 스팸이 총 5104건 접수됐으며, 코로나19와 관련해 이통사가 자율적으로 차단한 스팸 문자는 총 1673만1475건이다.

한상혁 방통위원장은 "장기화되는 코로나19로 인한 어려운 사회상황을 악용한 주식투자, 불법대출, 도박 등 불법스팸이 증가하고 있다"며 "불법스팸 차단 정책을 적극 시행하고, 불법스팸 전송자·사업자에 대한 현장점검 및 단속을 강화해 엄중하게 조치할 것"이라고 말했다.

