가조온천관광지 내 꽃단지 백일홍·코스모스 활짝



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 가조온천관광지 주변에 아름다운 꽃단지를 조성해 방문객들에게 새로운 볼거리를 제공하고 있다.

거창군은 지난 7월부터 가조온천관광지 활성화를 위해 군유지 2만2261㎡에 백일홍과 코스모스를 심어 가을의 정취를 느낄 수 있는 꽃단지를 조성했다.

가을 단풍철과 맞물려 가조의 우두산과 의상봉을 찾는 관광객들에게 새로운 볼거리를 제공하고 소중한 추억을 담을 수 있는 명소가 될 것으로 거창군은 기대하고 있다.

구인모 군수는 “가족, 친구, 연인과 함께 꽃길을 걸으면서 코로나19로 지친 마음을 위로받고 아름다운 추억을 담을 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 새로운 관광자원개발로 가조온천관광지 활성화를 위하여 노력하겠다”고 말했다.

