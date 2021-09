우미건설, ‘스마트 Lynn Home IoT 플랫폼’ 개발

[아시아경제 류태민 기자] 우미건설은 세대 기기 제어, 공용부 제어 및 에너지 사용량 조회가 가능한 ‘스마트 Lynn Home IoT 플랫폼’을 개발했다고 29일 밝혔다. 이를 통해 홈 IoT에서부터 분양, 임대 관리 등의 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

스마트 Lynn Home IoT 플랫폼은 아파트 내외부의 각종 센서, 장치를 연결하고 이를 안드로이드, 애플 ios가 탑재된 스마트폰을 통해 제어하는 IoT 플랫폼이다. 이를 사용하면 세대 내의 조명(네트워크 스위치), 온도 조절, 일괄 소등, 가스 밸브 차단 등이 가능하다.

또 엘리베이터 호출, 방문차량 등록, 택배 도착 조회는 물론 매달의 전기, 가스, 수도, 온수, 난방 등의 에너지 사용량 조회 및 비교도 할 수 있다. 아울러 AI 스피커와도 연결돼 엘리베이터 호출, 가스 밸브 차단 등을 음성으로도 제어된다.

우미건설 관계자는 “스마트 Lynn Home IoT 플랫폼이 만드는 작은 차이가 입주민들의 삶의 질을 높이는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다”며 “향후 스마트 가전기기와의 연동은 물론 헬스케어, 팻케어 등과 같은 IoT 기반 서비스 등도 가능해 질 것”이라고 말했다.

