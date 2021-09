무주군, 용담댐 보조댐 건설 촉구 범군민 서명운동 전개

10월말까지 서명운동 전개…국민권익위에 서명부 전달키로

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 용담댐 보조댐 건설 건의를 위한 범군민 서명운동을 실시한다고 29일 밝혔다.

무주군은 용담댐 준공(2001년) 후 하류 하천 돌에 붙어 있는 오니(더러운 흙)로 인한 문제를 개선하고 친수 환경조성으로 하천의 건강성 개선과 지역발전을 도모하기 위해서는 보조댐 건설이 시급한 실정이다.

이에 무주군은 전 군민과 출향민을 대상으로 10월말까지 서명운동을 펼치며, 오는 11월 5일까지 결과를 취합하고, 오는 11월 15일께 국민권익위원회에 전달할 계획이다.

특히 용담댐 하류의 하천 오염원을 저감시킬 수 있는 완충시설로 '용담댐 보조댐' 건설이 필요하다는 판단 아래, 정부에 건의하는 만큼 반드시 관철될 수 있도록 최선을 다한다는 계획이다.

황인홍 무주군수는 “계속된 퇴적물에 따른 수림화(수초, 잡목, 잡풀 등)와 유수장애 악순환이 반복되고 있어 군민들의 의지를 담은 서명운동을 전개했다"고 말했다.

