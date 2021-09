빗썸, 출간도서 판매수익 2000만원 청소년 여아 위해 기부

출간도서 인지세 2000만원 굿네이버스에 기부

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 빗썸이 출간도서의 판매수익을 굿네이버스에 기부한다.

29일 빗썸은 지난달 출간한 ‘한 권으로 끝내는 코인 투자의 정석’의 인지세 전액 2000만원을 굿네이버스에 기부한다고 밝혔다.

이번 기부는 공동 집필자 직원 11명이 자발적으로 나선 것으로 알려졌다. 빗썸 관계자는 “필진과의 논의를 통해 인지세 전액을 대신 기부하는 형식으로 진행됐다”고 설명했다. 기부금은 빗썸코리아와 함께 하는 여아지원사업 캠페인에 사용되며 면생리대 세트, 전용파우치 등 청소년기에 필요한 물품을 지원할 예정이다.

이번 캠페인은 빗썸과 굿네이버스가 취약계층 청소년 여아를 지원하기 위해 마련됐다. 벗썸은 올해 초 이른둥이(미숙아) 치료비 등을 지원했고 아동학대 예방 캠페인 참여와 소아암 어린이 후원 등을 진행해왔다.

빗썸 관계자는 “취약계층 청소년 여아들이 따뜻한 온정을 느끼고 희망을 가질 수 있기 위해 이번 캠페인을 준비했다”며 “어려운 환경에 있는 청소년들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

