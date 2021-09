목포대, 기업 맞춤형 프로그램 교육생 전원 취업

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포대학교(총장 박민서)는 목포시와 공동으로 운영한 기업 맞춤형 취업 프로그램인 ‘2021년 목포 청년 취업아카데미(건축구조설계 전문인력 양성과정)’ 수료생 5명 전원이 지역의 유망 스타트업 기업인 다공솔루션에 취업하는 성과를 보였다고 29일 밝혔다.

목포시의 청년취업아카데미 사업의 하나로 올해로 3년째 진행된 건축구조설계 전문인력 양성과정에서 목포대 교육생 5명은 두 달간의 교육 이수 후 전원이 협약기업인 다공솔루션에 채용됐다.

이번 전원 채용은 3D 건축구조설계 분야의 전문 인재를 양성하기 위해 기업에서 실제 사용하고 있는 3D 철근 가공 소프트웨어 및 2D Shop Pro Buider Hub을 이용한 골조 모델링 프로그램 교육을 통해 인재를 육성하면서 지역산업 인력 수요의 요구에 부응하는 지역 산학협력의 대표적 모범사례로 볼 수 있다.

목포대학교 최동오 인재개발원장은 “이번 산학협력 모델을 통해 지역기업의 발전과 교육생 개인의 발전을 모두를 이룬 것으로 평가된다”며 “앞으로도 산업 현장 수요를 반영한 직무 중심 취업프로그램을 확대 개발해 학생들의 취업을 적극적으로 지원할 예정이다”고 말했다.

