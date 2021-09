동서식품 맥심 슈프림골드, 커피 진한맛·풍미 자신감

[아시아경제 임혜선 기자] 커피전문기업 동서식품이 새로운 브랜드의 커피믹스 제품 ‘맥심 슈프림골드’를 출시하며 소비자 잡기에 나섰다.

맥심 슈프림골드 커피믹스는 진하고 풍부한 커피의 맛과 향에 부드러운 라떼 크림의 풍미가 조화롭게 어우러진 제품이다. '최고의', ‘진한’이라는 의미를 담은 맥심 슈프림골드는 기존 커피믹스의 맛과 향에서 한 단계 더 나아가 진하고 풍부한 커피와 부드러운 달콤함까지 간편하게 즐길 수 있도록 선보이는 프리미엄 커피믹스다.

최근 소비자 조사 결과에 따르면 소비자들은 풍부한 커피의 맛과 향 그리고 동시에 달콤하고 크리미한 맛을 선호하는것으로 나타났다.이러한 소비자들의 선호를 반영한 이번 신제품은 우유와 잘 어울리는 원두를 직접 선별하고 원두 특성에 따라 차별적인 로스팅 공법을 사용해 기존 커피믹스 대비 커피 강도와 향미를 높인 깊은 커피의 맛을 구현했다. 또한 우유를 넣은 라떼 크림을 함유해 한층 부드럽고 달콤한 맛을 느낄 수 있는 것이 특징이다.제품 패키지는 따뜻하고 화사한 톤의 다양한 색감을 곡선으로 표현해 진한 커피 맛과 부드러운 감촉, 풍부하면서도달콤한 라떼 크림의 맛을 강조했다.

동서식품은 맥심 슈프림골드의 광고 모델로 배우 박서준을 발탁하고, 신규 TV광고를 공개했다.

한편, 동서식품은 지난 1989년 메가히트 제품 '맥심 모카골드'를 선보인 이후 30여 년간 빠르게 변화하는 트렌드를 반영해 다양한 제품을 선보이며 국내 커피믹스 시장에서 부동의 1위를 차지하고 있다. 이번 신제품 ‘맥심 슈프림골드’의 출시로 '맥심 모카골드', '맥심 화이트골드', '맥심 모카골드 라이트', '맥심 모카골드심플라떼' 등과 함께 소비자들의 선택의 폭을 넓혀오고 있다. [끝]

