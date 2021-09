[아시아경제 문혜원 기자]일동후디스가 29일 오전 11시 진행 예정인 ‘하이뮨’ 네이버 쇼핑라이브에서 ‘장민호 에코백’을 증정한다고 밝혔다.

장민호 에코백은 하이뮨 전속 광고 모델로 활동하고 있는 장민호 팬카페 ‘민호특공대’에서 활동 중인 팬 ‘사슴뿔’이 제공한 아이디어를 기반으로 디자인됐다.

하이뮨 TV 광고 속 ‘하이뮨 댄스’를 추는 장민호의 모습을 캐릭터화해 표현했다. 중독성 넘치는 하이뮨 송에 맞춰 춤을 추는 장민호의 흥겨운 표정과 에너지 넘치는 몸 동작을 디테일하게 그려내 팬들의 뜨거운 호응을 얻을 것으로 기대된다.

특히 아이보리 색상의 에코백에 하이뮨을 상징하는 민트 색상으로 포인트를 더해 깔끔하면서도 세련된 느낌을 전달하며, 하단에는 하이뮨 로고를 심플하게 새겨 넣었다.

이날 라이브 방송을 통해 실 결제금액 기준 15만원 이상 구매한 고객에게 한정수량으로 증정된다.

