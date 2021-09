KT, 기업메시지 서비스 ‘스마트메시지’ 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 기업 메시지 서비스를 ‘KT 스마트메시지’로 리뉴얼하고, ‘양방향·빅데이터·융합’을 핵심으로 한 서비스의 디지털전환(DX)을 단행했다고 29일 밝혔다.

기존의 기업메시지 서비스는 신용카드 결제 문자메시지, 기업 광고 안내 문자 등 기업이 고객에게 단순한 정보를 전달하기 위해 쓰인 ‘단방향 플랫폼’이었다.

KT는 이번에 서비스 명칭을 ‘KT 스마트메시지’로 리뉴얼하고 서비스 DX를 통해 ▲ 기업 전화번호 기반 양방향 메시지 ▲고객관계관리(CRM), 위치 등 빅데이터 활용 스마트 타깃 메시지 ▲메시지 솔루션의 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)화 통한 융합형 서비스 등을 제공할 계획이다.

KT는 ‘KT 스마트메시지’가 기업과 고객 간 양방향 소통 플랫폼으로 자리를 잡을 수 있도록 앞서 문자체크인, 자가문진, 양방향 예약 알리미 서비스를 선보였다. 앞으로 기업과 고객이 일반 전화번호로도 문자메시지를 통해 실시간으로 편리하게 양방향으로 문자메시지를 보내고 받을 수 있는 서비스를 지속적으로 선보일 계획이다.

현재 KT는 카드사나 보험사를 비롯한 금융회사가 특정 상권에서 마케팅을 하거나 카드 부정 사용을 막아주는 위치 문자메시지 서비스도 출시해 시범서비스를 하고 있다. 이 외에도 기업고객이 축적한 문자메시지를 빅데이터로 가공해 타깃 메시지를 보내거나, 고객 관리에 활용 할 수 있게 하는 서비스도 내놓을 예정이다.

특히 KT는 기업이 별도로 구축한 시스템에 메시지 서비스를 쉽게 연동할 수 있도록 메시지 서비스를 API 형태로도 제공하기로 했다. 기존에는 전용 프로그램이나 웹사이트를 통해 메시지 서비스를 이용할 수 있었지만, 이제는 기업이 운용하는 환경 내에서 문자메시지를 통해 고객과 소통이 가능하다.

이 외에도 KT는 문자메시지나 멀티문자메시지보다 더 많은 데이터를 전달할 수 있는 RCS를 통해 문자메시지나 전화로 음식을 주문할 수 있는 서비스를 시범으로 운영하고 있고, 향후 기업용 동영상 서비스를 통해 기업의 마케팅 활동에 새로운 가치를 제공할 계획이다.

KT는 더 많은 기업 고객들이 기업용 메시지 서비스인 ‘KT 스마트메시지’를 체험할 수 있도록 이날부터 3주 동안 KT Enterprise 홈페이지와 KT Enterprise 유튜브 채널에서 경품 퀴즈 이벤트를 진행한다.

민혜병 KT Enterprise서비스DX본부 본부장은 “KT 스마트메시지는 기업 메시지를 문자메시지 서비스를 넘어서 기업마케팅의 수단으로 바꾸는 게임 체인저가 될 것”이라며 “KT 스마트메시지를 통해 고객들에게 더 편리하고 업무 생산성을 높이는 DX 경험을 제공하고 양방향 서비스와 고객 경험에 기반을 둔 서비스를 계속 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr