北 "신형 극초음속 미사일 첫 시험발사…비행조종성·안전성 확증"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 전날 신형 극초음속 미사일을 처음으로 시험발사했다고 확인했다. 이 자리에는 김정은 북한 노동당 총비서는 참관하지 않은 것으로 알려졌다.

조선중앙방송은 29일 "국방과학원은 28일 오전 자강도 룡림군 도양리에서 새로 개발한 극초음속 미사일 화성-8형 시험발사를 진행했다"고 보도했다.

방송은 "첫 시험발사"라며 "국방과학자들은 능동 구간에서 미사일의 비행조종성과 안전성을 확증하고 분리된 극초음속 활공비행전투부의 유도기동성과 활공비행특성을 비롯한 기술적 지표들을 확증했다"고 말했다.

이날 시험발사에는 박정천 노동당 비서와 국방과학부문 지도 간부들만이 참관했다.

이번 보도로 전날 북한이 쏘아올린 단거리 미사일이 북한이 연초 개발 및 시험제작을 공언한 극초음속 미사일이라는 점이 확인됐다. 김 총비서는 1월 8차 노동당 대회에서 "가까운 기간 내 극초음속 활공 비행 전투부를 개발 도입할 데 대한 과업이 상정됐다"고 밝힌 바 있다.

우리 정부 관계자 역시 그동안 북한이 발사해 왔던 미사일 속도와 이번 미사일 속도가 다른 점을 들어 극초음속 미사일 가능성을 제기한 바 있다.

