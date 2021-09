서울중앙지검, '대장동 의혹' 이재명 고발 사건 수사 착수

[아시아경제 조성필 기자] 검찰이 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹과 관련해 이재명 경기지사에 대한 수사에 착수했다.

대검찰청은 28일 "국민의힘에서 이 지사 등 9명을 고발한 '대장동 개발 특혜 의혹' 사건을 서울중앙지검에 이첩해 직접 수사하도록 지휘했다"고 밝혔다. 서울중앙지검은 이 사건을 경제범죄형사부(유경필 부장검사)로 배당할 것으로 알려졌다. 검찰은 아울러 대장동 개발 특혜 의혹을 규명하기 위해 경제범죄형사부에 검사 3∼4명을 파견, 수사팀을 확대할 방침이다.

앞서 국민의힘은 이날 오후 대검을 방문해 이 지사와 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 화천대유자산관리(화천대유) 대주주인 김만배씨, 천화동인 2∼7호 투자자 등 9명을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특정경제범죄법)상 배임 혐의로 고발했다. 국민의힘은 성남도시개발공사가 대장동 개발을 위한 민간 사업자를 선정하면서 화천대유가 포함된 컨소시엄이 선정되도록 특혜를 주고, 지분 7%에 불과한 화천대유와 천화동인에 막대한 수익을 몰아줘 성남시와 성남시민에게 재산적 손해를 입혔다고 주장하고 있다.

