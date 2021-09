[아시아경제 이선애 기자] 엘비세미콘 엘비세미콘 061970 | 코스닥 증권정보 현재가 12,050 전일대비 400 등락률 -3.21% 거래량 483,494 전일가 12,450 2021.09.28 15:30 장마감 관련기사 엘비세미콘, 1Q 영업익 106억원…전년比 23% 증가모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! [클릭 e종목]"엘비세미콘, 1분기도 호실적 기대" close 은 955억원 규모 비메모리 반도체 테스트 설비 증설 및 관련 토지, 건물 취득 등 신규시설투자를 결정했다고 28일 공시했다. 투자위치는 경기도 안성시다.

회사 측은 “토지, 건물 양수도 및 신규설비투자를 포함한 금액이며, 토지 및 건물 양수도 금액은 자산총액의 10% 미만”이라면서 “투자금액 및 투자기간은 향후 경영환경 변화 등에 따라 변동될 수 있다”고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr