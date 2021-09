국동, 질병관리청 코로나19치료제 개발연계 국방과학연구소 동물실험서 효과 확인

[아시아경제 박형수 기자] 국동 국동 005320 | 코스피 증권정보 현재가 3,125 전일대비 480 등락률 +18.15% 거래량 22,855,011 전일가 2,645 2021.09.28 14:02 장중(20분지연) 관련기사 국동, 역항암제 기업 '란드바이오사이언스'에 30억원 투자[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일국동, 자회사에 67억원 규모 금전 대여 결정 close 은 최근 동물모델에서의 효력시험을 통해 ‘CT101’의 코로나19 치료 효과를 확인했다고 28일 밝혔다. 'CT101' 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제로 개발중인 물질이다.

회사 측은 임상2상 신청 과정에서 식품의약품안전처가 제시한 보완사항인 ‘생체 내 효력시험 자료제출’에 따른 것이라고 설명했다. 질병관리청의 ‘코로나19 치료제 개발 범정부 실무추진단의 연계사업’을 통해 국방과학연구소에서 진행했다.

햄스터를 대상으로 코로나19 바이러스를 감염시킨 뒤, CT101의 처치로 코로나19에 감염된 폐의 염증 수치를 비교했다. 그 결과 CT101을 처치한 군이 미 처치 군보다 폐 손상이 약 50% 억제된 것을 확인했다.

바이오사업본부에 따르면 코로나19 바이러스를 이용한 햄스터 효력시험뿐만 아니라 '인플루엔자 바이러스'를 이용한 마우스 효력시험에서도 바이러스에 감염된 마우스는 모두 폐사했으나 국동의 'CT101' 처치 시 폐사하지 않고 건강 대조군처럼 회복되는 개체를 확인했다.

변종 코로나19 등 치료제에 대한 관심이 지속적으로 이어지고 있다. ‘CT101’은 오랫동안 안전성이 확립돼 왔으며, 노인 및 소아 대상 경험도 있다. 성공적으로 개발이 완료되면 다양한 연령층에 대한 치료제로서 자리매김할 것으로 기대되고 있다.

오창규 국동 대표는 "지난 CT101 임상 신청에서 식약처의 보완 요청에 대한 입증을 적극적으로 준비해왔다"며 "신뢰성 있는 연구기관과의 진행 및 연구 설계 과정에서 예정보다 일정이 늦어졌지만 코로나19 치료제 개발을 위해 최선을 다해 긍정적인 결과를 도출할 수 있었다"고 전했다.

국동은 이번에 얻은 결과를 기반으로 임상시험계획서(P2a)를 작성했으며, 식약처에 코로나19 임상2상 보완에 대한 답변서 제출도 완료했다.?

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr